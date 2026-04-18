Московскому «Динамо» исполнилось 103 года

18 апреля команде исполнилось 103 года.
«103 года — это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идёт на стадион.
“Динамо” — не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь — одна команда! С праздником, динамовцы», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.
За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз выигрывало Кубок СССР и один раз побеждало в Кубке России.
В чемпионате России бело-голубые один раз выиграли серебряные медали и шесть раз становились бронзовыми призерами.