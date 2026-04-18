Зобнин объяснил, почему не может назвать себя легендой «Спартака»: «Наверное, я стал заметной фигурой»

— Само слово «легенда» люди могут понимать по-разному. И лично мне сложно сравнивать себя с великими спартаковцами прошлого. Такими как Симонян, Черенков. Или игроки из 90-х, чью игру я видел ребенком, — Аленичев, Титов, Тихонов. Вот они — точно легенды. Думаю, тут еще важен вклад человека в историю, количество завоеванных трофеев.
Но если говорить именно о современной команде, наверное, я стал заметной фигурой. При мне «Спартак» выиграл чемпионат и Кубок, серебро и дважды бронзу, я участвовал в Суперкубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы, — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».
Полузащитник выступает за «Спартак» с 2016 года. В этом сезоне Зобнин провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. В конце декабря «Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2025/26.