Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

Как отмечается в отчете, чистая прибыль «Зенита» за 2025 год — 1,22 млрд рублей. Годом ранее петербуржцы были в минусе: чистый убыток составлял 294,4 млн рублей. Прирост год к году составил 517,1%. Вместе с тем «сине-бело-голубые» сократили расходы на зарплату на 20,3% — 10,026 млрд рублей против 12,574 млрд в 2024 году.