Форвард «Динамо» Тюкавин недоволен ничьей с «Пари НН»: «Мы обязаны побеждать такие команды»

Сегодня, 18 апреля, бело-голубые сыграли со счетом 1:1, нижегородцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Олусегуна на 74-й минуте.
— Результатом матча недоволен?
— Конечно, недоволен. Мы обязаны побеждать такие команды. Соперник играет в минус одного. К сожалению, не смогли забить и победить, — заявил Тюкавин в интервью «Матч ТВ».
После 25 матчей «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ, имея 35 очков в активе.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена, 6425 зрителей
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Ролан Гусев
Голы
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
(Реналдо Сефас)
34′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
22′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
90′
4
Илья Кирш
40
Олакунле Олусегун
55′
74′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
41′
65′
88
Даниил Лесовой
14
Матвей Урванцев
46′
77
Андрей Ивлев
52′
21
Реналдо Сефас
80′
32
Вадим Пигас
29
Лука Веснер Тичич
80′
19
Никита Ермаков
17
Егор Смелов
90′
8
Мамаду Майга
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
11
Артур Гомес
65′
60
Тимофей Маринкин
21
Антон Миранчук
65′
13
Николя Муми Нгамале
44
Антонио Диас Рубенс
65′
17
Ульви Бабаев
90+6′
74
Даниил Фомин
77′
33
Иван Сергеев
Статистика
Пари Нижний Новгород
Динамо
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
3
17
Удары в створ
1
4
Угловые
2
12
Фолы
15
10
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально.