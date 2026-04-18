Футболисту «Локомотива» Батракову посоветовали не уезжать в АПЛ

«Батракову точно не надо в АПЛ, у него мышечной массы маловато для такого футбола. Алексею подойдёт больше Испания и Италия. Не надо идти в “Баварию”, там тоже тяжело будет», — сказал Наумов.
Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.
За французский «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.