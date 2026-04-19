«Динамо» возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году

Чистая прибыль «Динамо» в 2025 году составила 1,25 млрд рублей. Показатели «бело-голубых» по сравнению с 2024 годом выросли на 264,3% (343,37 млн рублей в 2024 году). В тройку лучших в РПЛ по чистой прибыли в 2025 году также вошли петербургский «Зенит» (1,22 млрд рублей) и действующий чемпион России «Краснодар» (893,7 млн рублей).