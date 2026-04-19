«Динамо» возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из отчетности клубов, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Чистая прибыль «Динамо» в 2025 году составила 1,25 млрд рублей. Показатели «бело-голубых» по сравнению с 2024 годом выросли на 264,3% (343,37 млн рублей в 2024 году). В тройку лучших в РПЛ по чистой прибыли в 2025 году также вошли петербургский «Зенит» (1,22 млрд рублей) и действующий чемпион России «Краснодар» (893,7 млн рублей).
В плюсе по итогам 2025 года также оказались ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 млн рублей), «Ростов» (413,2 млн рублей), калининградская «Балтика» (309,8 млн рублей), казанский «Рубин» (131,8 млн рублей) и тольяттинский «Акрон» (15,1 млн рублей). В отчетности грозненского «Ахмата» указано, что клуб завершил прошлый год с нулем в графе «чистая прибыль».
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал победителем РПЛ. В тройку призеров вошли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.