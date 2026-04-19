«Зенит» возглавил РПЛ после трудной победы над махачкалинским «Динамо»

Петербургский «Зенит» вырвал победу у махачкалинского «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на первое место в турнирной таблице.
Игра в Каспийске завершилась со счетом 0:1. Мяч влетел в ворота «Динамо» на 78-й минуте от полузащитника хозяев Никиты Глушкова после удара 18-летнего Даниила Кондакова, который за три минуты до этого вышел на замену.
На 34-й минуте у «Зенита» Максим Глушенков попал в штангу, а на 70-й Александр Соболев не забил пенальти.
«Зенит» набрал 55 очков и сместил с первой строчки турнирной таблицы «Краснодар», который позднее в воскресенье сыграет с краснодарской «Балтикой».
У «Динамо» четыре матча без побед, 23 очка и 12-е место.
В 26-м туре «Зенит» 22 апреля сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Динамо» на следующий день проведет матч с тольяттинским «Акроном» в Самаре.
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Никита Глушков
78′
Александр Соболев
71′
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
