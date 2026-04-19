Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.46
П2
6.00
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.75
П2
4.60
Футбол. Германия
перерыв
Бавария
3
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
49.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.45
П2
16.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
0
:
Ренн
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.31
П2
6.41
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.01
П2
7.24
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

Кондаков после 1:0 с Махачкалой: «Был вопрос времени, когда “Зенит” забьет»

18-летний атакующий полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» победил на выезде со счетом 1:0. На 78-й минуте полузащитник махачкалинцев Никита Глушков срезал мяч в свои ворота. На 71-й минуте форвард петербургской команды Александр Соболев не реализовал пенальти. Кондаков был признан лучшим игроком матча.

«Спасибо тем, кто выбирал, кому вручить награду. Но самое главное, что команда выиграла. У нас осталось пять матчей, мы хотим стать чемпионами. И нам нужно выигрывать каждый матч.

Мне кажется, во втором тайме стали лучше играть, чем в первом, потому что побыстрее стали. Много моментов было: Макс мог забить, Соболев — с пенальти. Моментов было много. Просто, думаю, был вопрос времени, когда мы забьем», — приводятся слова Кондакова на сайте клуба.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Никита Глушков
78′
Нереализованные пенальти
Зенит
Александр Соболев
71′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Статистика
Динамо Мх
Зенит
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
6
Угловые
5
6
Фолы
19
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти