Сергей Некрасов: «Спартак» готов к новому лимиту, это видно по нашему составу

— Да, я планирую принять участие в совещании с министром спорта. Там будут представители всех команд. Позиция «Спартака»? Мы озвучим ее на месте и со всем уважением. Ожидания от встречи? Конструктивного диалога. «Спартак» готов к новому лимиту, это видно по нашему составу. Мы готовы ко всему.
Встреча с министром спорта запланирована на 24 апреля.
13 апреля Министерство спорта опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять не более 12 иностранных игроков, при этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь легионеров.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Ахмат
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Статистика
Спартак
Ахмат
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
4
2
Угловые
1
1
Фолы
13
23
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
