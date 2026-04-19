Матч-центр
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
1
:
Майнц
0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
0
:
Балтика
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Сергей Некрасов: «Спартак» готов к новому лимиту, это видно по нашему составу

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов планирует принять участие во встрече представителей клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Источник: РИА "Новости"

— Да, я планирую принять участие в совещании с министром спорта. Там будут представители всех команд. Позиция «Спартака»? Мы озвучим ее на месте и со всем уважением. Ожидания от встречи? Конструктивного диалога. «Спартак» готов к новому лимиту, это видно по нашему составу. Мы готовы ко всему.

Встреча с министром спорта запланирована на 24 апреля.

13 апреля Министерство спорта опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять не более 12 иностранных игроков, при этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь легионеров.

Спартак
3:1
Первый тайм: 3:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Ахмат
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Статистика
Спартак
Ахмат
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
4
2
Угловые
1
1
Фолы
13
23
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти