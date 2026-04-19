Карседо: У «Спартака» есть универсальные футболисты. Это нам очень много дает

— Как бы могли прокомментировать нюансы своей тактической задумки сегодня?
— В первую очередь я хотел бы поздравить клуб и всю нашу красно-белую семью с Днем рождения. Это важное событие.
У нас есть универсальные футболисты. Это нам очень много дает. Что касается Жедсона, то он провел хороший матч и забил супергол.
— В заявке появился Самошников. В каком он состоянии?
— И Самошников, и Зорин сейчас полноценно работают с командой после травм. Это здорово. Мы этого давно ждали.
— Маркиньос и Барко вечно ищут друг друга на поле. Вы даете им свободу созидать или они сами так делают?
— Это очень качественные игроки. Мы даем структуру всей команде, а дальше они могут проявлять свои качества. Им нравится взаимодействовать друг с другом. Это нам очень много дает, — отметил Карседо.
«Спартак» набрал 45 очков и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда 23 апреля примет «Краснодар».
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
