«Краснодар» не сумел вернуть лидерство в РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 2:2 сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Забитыми мячами в составе «Краснодара» отметились Хуан Боселли (59-я минута) и Жубал (90+2). Бразильский защитник вышел на замену за минуту до своего гола. У «Балтики» отличились Мингиян Бевеев (43) и Максим Петров (66).
«Краснодар» не сумел вернуть лидерство в РПЛ, набрав 54 очка. Первую позицию с 55 очками занимает петербургский «Зенит». Краснодарский клуб продлил серию без поражений в турнире до пяти матчей (три победы, две ничьих). Калининградская команда не проигрывает на протяжении шести встреч (две победы, четыре ничьих) и располагается на четвертой строчке. В активе клуба 45 очков, на три очка больше имеет идущий третьим московский «Локомотив».
В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Спартаком», «Балтика» в гостях проведет матч с грозненским «Ахматом». Игры пройдут 23 апреля.
Мурад Мусаев
Андрей Талалаев
Хуан Мануэль Боселли
59′
Жубал
(Дэвид Мозес Кобнан)
90+2′
Мингиян Бевеев
43′
Максим Петров
66′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
69′
88
Никита Кривцов
53
Александр Черников
22′
20
Джованни Гонсалес
72′
17
Валентин Пальцев
23
Хуан Мануэль Боселли
62′
90
Дэвид Мозес Кобнан
81′
11
Жоау Батчи
90′
5
Жубал
81
Иван Кукушкин
85′
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
69′
68
Михаил Рядно
18
Дерик Ласерда
69′
90
Чиносо Оффор
90+4′
73
Максим Петров
90′
21
Эдуардо Андерсон
26
Иван Беликов
17′
46′
8
Андрей Мендель
90+5′
10
Илья Петров
24′
46′
69
Ираклий Манелов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
