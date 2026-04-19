«Краснодар» почти убила дикая ошибка Тормены. Мусаев заменой спас «быков», но лидер теперь «Зенит»

Для «Краснодара» сейчас ключевой отрезок сезона. В прошлом туре «быки» добыли стратегически важную ничью в Санкт-Петербурге, но к воскресному вечеру они снова перешли в режим догоняющих. «Зенит» поднялся на первое место, вырвав победу во встрече с махачкалинским «Динамо». При этом в распоряжении Мурада Мусаева было не так много вариантов состава — кроме дисквалифицированного Ленини вне игры из-за травмы остался Дуглас Аугусто. То есть, против неуступчивой и способной выжечь поле «Балтики» черно-зеленые вышли с максимально творческой тройкой в средней линии — Сперцян, Кривцов и один разрушитель в лице Черникова.
Естественно, краснодарцы сразу помчались в атаку. Несколько минут они провели на подступах к штрафной гостей или внутри нее, но при этом так и не потревожили Кукушкина всерьез. То не хватало точности — как Спецяну и Кривцову. То здорово работала калининградская оборона. Кордобу несколько раз накрывали вблизи от ворот, а потом — справившись со стартовым штурмом — «Балтика» все активнее стала проявлять себя на чужой половине поля. Первый же стандарт, и после скидки партнера головой дальнюю штангу в падении едва не замкнул Илья Петров. Через несколько минут мимо мяча махнул Тормена, и Гонсалес в последний момент опередил Дерика Ласерду, который заменил в старте получившего травму, но значившегося среди запасных Хиля.
«Балтика», которая стала много для себя пропускать во время дисквалификации перенесшего недавно операцию Андрея Талалаева (по 2 гола от махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»), смело ввязалась в драку и практически ни в чем не уступала чемпиону. По опасным стандартам даже было небольшое преимущество, так как в арсенале балтийцев кроме штрафных и угловых присутствуют еще и ауты в исполнении Бевеева.
Хотя открывать счет все-таки должен был «Краснодар». Черников, лишив себя права на ошибку желтой карточкой, отлично сыграл при подаче Сперцяна со штрафного и легко перехитрил Варатынова, но с нескольких метров пробил головой выше.
Героем же первого тайма оказался Бевеев. Гассама, который, как и в сборной Мали, играл на фланге, решился на дальний удар, а подбор остался за Мингияном, который с тридцати метров выстрелил под перекладину. Такие не берутся, даже если в воротах Агкацев.
«Краснодар» за первые 45 минут так ни разу и не попал в створ, но Мусаев в перерыве обошелся без замен. В свою очередь балтийцы, у которых вроде бы все получалось, выпустили Манелова и Менделя вместо И. Петрова и Беликова. У обоих в пассиве значились желтые карточки, и очевидно, что штаб гостей страховался. В том числе понимая, что южане большими силами пойдут вперед, что заставит много и напряженно работать в обороне. Так, как делал Андраде, который в воскресенье превратился в тень своего соотечественника Кордобы. Тем не менее, в начале второго тайма Джон под давлением своего постоянного оппонента нашел решение. Находясь спиной к воротам, сбросил мяч под удар выстрелившему рядом со штангой Кривцову.
У Кордобы практически не было свободного пространства, но в итоге хватило мгновения. Оказавшись в штрафной, лучший снайпер чемпионата буквально смял Гассама, и хотя вездесущий Андраде принял удар на себя, отскок оказался в пользу Боселли. Уругваец, у которого практически ничего не получалось, перед собственной заменой вложил в удар всю душу и наконец-то забил свой первый гол за «Краснодар». Именно для таких моментов и подписывали зимой Боселли, который был первой скрипкой в Нижнем Новгороде, а в новой команде стал лишь одним из многих. Точнее даже — игроком ротации, который до встречи с «Балтикой» в РПЛ только раз выходил с первых минут.
«Краснодар» отыгрался невероятными усилиями, только все сломалось на ровном месте — когда дрогнул вроде бы непогрешимый Тормена. А, может быть, именно репутация сыграла против бразильца и переросла в самоуверенность? Ответ мы вряд ли узнаем, но случилось то, что случилось. Под давлением Ласерды, которого Тормена все же не пустил к воротам, защитник «быков» вместо выноса или передачи Агкацеву начал движение в сторону и попал в ногу Максима Петрова, от которой мяч отлетел в штангу и медленно закатился за линию. Если потерявшие лидерство «быки» уступят титул «Зениту», этот эпизод потом будут вспоминать также часто, как ключевые моменты прошлогодней гонки за титулом — вроде пенальти, отраженного Агкацевым в Каспийске ценой выбитых пальцев на 11-й добавленной минуте.
«Быки» до последнего шли вперед. Диего Коста замыкал подачу Оласы со штрафного, но мяч, попав в штангу, ушел за пределы поля. И все-таки чемпион спасся, отправив в атаку защитника Жубала, который первым же касанием сравнял счет. А ведь перед этим родной клуб едва не похоронил Манелов. И все же лидерство потеряно. Хотя шансы на золото живы. Насколько они велики — узнаем в четверг в матче с куражным по весне «Спартаком».
Автор: Андрей Кузичев
Мурад Мусаев
Андрей Талалаев
Хуан Мануэль Боселли
59′
Жубал
(Дэвид Мозес Кобнан)
90+2′
Мингиян Бевеев
43′
Максим Петров
66′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
69′
88
Никита Кривцов
53
Александр Черников
22′
20
Джованни Гонсалес
72′
17
Валентин Пальцев
23
Хуан Мануэль Боселли
62′
90
Дэвид Мозес Кобнан
81′
11
Жоау Батчи
90′
5
Жубал
81
Иван Кукушкин
85′
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
69′
68
Михаил Рядно
18
Дерик Ласерда
69′
90
Чиносо Оффор
90+4′
73
Максим Петров
90′
21
Эдуардо Андерсон
26
Иван Беликов
17′
46′
8
Андрей Мендель
90+5′
10
Илья Петров
24′
46′
69
Ираклий Манелов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
