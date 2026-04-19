Мусаев после ничьей с «Балтикой»: Сегодня «Краснодар» битву не выиграл, но еще есть пять туров

«К сожалению, две ошибки нам очень дорого стоили. В первом тайме Боселли не должен был вставать, когда у Петрова есть карточка, это стопроцентное удаление. И второй момент — это второй пропущенный мяч. Но такие эпизоды бывают, и каждый, каждый хочет выиграть. Война еще эта не закончена. Битву мы сегодня не выиграли, но еще есть пять туров, и будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться максимального результата.



Очень довольны содержанием, довольны физической составляющей. Очень динамичный матч был с “Балтикой”. Многие команды играют с ними очень серо. У нас получился яркий матч», — сказал Мусаев.