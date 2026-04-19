Мусаев после ничьей с «Балтикой»: Сегодня «Краснодар» битву не выиграл, но еще есть пять туров

Игра прошла 19 апреля в Краснодаре и завершилась ничьей со счетом 2:2. «Быки» ушли от поражения благодаря голу на 90+2-й минуте.
«К сожалению, две ошибки нам очень дорого стоили. В первом тайме Боселли не должен был вставать, когда у Петрова есть карточка, это стопроцентное удаление. И второй момент — это второй пропущенный мяч. Но такие эпизоды бывают, и каждый, каждый хочет выиграть. Война еще эта не закончена. Битву мы сегодня не выиграли, но еще есть пять туров, и будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться максимального результата.
Очень довольны содержанием, довольны физической составляющей. Очень динамичный матч был с “Балтикой”. Многие команды играют с ними очень серо. У нас получился яркий матч», — сказал Мусаев.
«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками.
Мурад Мусаев
Андрей Талалаев
Хуан Мануэль Боселли
59′
Жубал
(Дэвид Мозес Кобнан)
90+2′
Мингиян Бевеев
43′
Максим Петров
66′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
69′
88
Никита Кривцов
53
Александр Черников
22′
20
Джованни Гонсалес
72′
17
Валентин Пальцев
23
Хуан Мануэль Боселли
62′
90
Дэвид Мозес Кобнан
81′
11
Жоау Батчи
90′
5
Жубал
81
Иван Кукушкин
85′
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
69′
68
Михаил Рядно
18
Дерик Ласерда
69′
90
Чиносо Оффор
90+4′
73
Максим Петров
90′
21
Эдуардо Андерсон
26
Иван Беликов
17′
46′
8
Андрей Мендель
90+5′
10
Илья Петров
24′
46′
69
Ираклий Манелов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
