Черчесов заявил, что игра со «Спартаком» могла сложиться по-другому

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что игра могла сложиться иначе, если бы в его ростере были бы сильнейшие футболисты.

Источник: РИА "Новости"

Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Расскажу секрет — в футбол играют футболисты. Два, три, четыре футболиста, которые обычно играют у нас в основе, не сыграли. Это не оправдание, но предъявить претензии тем, кто долго не играл, нет. Было бы любопытно посмотреть, как бы мы сыграли в других составах. Иногда и в выигранных матчах бывает много проблем, а после проигранных даже не всегда есть вопросы», — заявил Черчесов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.

В составе «Спартака» отличились Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс, а Жедсон Фернандеш еще до перерыва довел счет до крупного. В первом тайме Максим Самородов отыграл один мяч. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 45 очков. «Ахмат» занимает девятое место, набрав 31 очко.

Спартак
3:1
Первый тайм: 3:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Ахмат
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Статистика
Спартак
Ахмат
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
4
2
Угловые
1
1
Фолы
13
23
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти