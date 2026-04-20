«Семак поменял бразильцев — сработало. Восхищен “Балтикой” и Барко!» Орлов — о «Зените», Соболеве и «Спартаке»

— Потрясающий матч в Краснодаре! Нахожусь под впечатлением от игры «Балтики». Поздравляю Андрея Викторовича Талалаева. Надеюсь, такой футбол поможет ему побыстрее вернуться в строй.
Восхищен игрой калининградцев. Просто молодцы! Какой прессинг по всему полю! Никто не выключается. Браво! И это давление принесло свои плоды.
Разберем ошибку Тормены в эпизоде со вторым голом «Балтики». Защитник южан был уверен, что его прессингует только Ласерда. И не видел, что параллельным курсом бежит еще и Максим Петров. О чем это говорит? О феноменальной физической готовности подопечных Талалаева! Они все 90 минут готовы поддавливать соперников. Великолепная подстраховка! Коллективный прессинг, отбор. Не зря я однажды заметил, что «Балтика» чем-то напоминает мне футбол, который ставил Лобановский. Похожие принципы. Очень энергозатратная игра, но балтийцам сил хватает. Причем речь идет не только об атаке, но и об обороне.
Андраде однозначно может занести себе этот матч в актив. Фактически закрыл Кордобу, выиграл у него дуэль. А Варатынов? Тоже сыграл без ошибок. Центр обороны «Балтики» — монолит. Самоотверженные футболисты, эффективны на «втором этаже».
Нельзя не отметить Бивеева. Носится без остановки! А гол? Просто шедевр! А его вбросы мяча из аута? Открытие чемпионата. Потом уже эту фишку другие команды начали перенимать у «Балтики», стали копировать. Не забывайте, что калининградцы поднялись в РПЛ из ФНЛ. И сразу так расцветили элитный дивизион. Здорово!
«Балтика», уверен, до последнего тура будет бороться за медали.
«Краснодар» спасся в концовке. Мусаев угадал с заменой. Выпустил Жубала, который и сравнял счет.
И здесь можно перекинуть мостик к матчу «Динамо» (Махачкала) — «Зенит». Перестановки Семака во втором тайме при счете 0:0 тоже сработали!
На 75-й минуте Сергей Богданыч решил поменять сразу трех бразильцев — Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике! Казалось бы, как можно в таком матче снять игроков сборной Бразилии и Вендела, который в целом смотрелся-то неплохо? Но Семак пошел на такие меры и не прогадал! Почувствовал, что эти исполнители уже подустали, стали терять концентрацию. Выпустил Вегу, Мостового и молодого Кондакова.
И какую свежесть придал игре гостей Вега! Это же он начал голевую атаку, прибежал, бросил аут на Кондакова. Тот подхватил мяч, уверенно продвинулся вперед, прострелил на Соболева. В итоге — автогол! Молодец! И ведь это тот Кондаков, который не забил, если помните, пенальти в кубковой игре со «Спартаком». Но ничего — не сломался, воспользовался своим шансом. А главное — Семак в него поверил, выпустил. И вот вам результат.
Соболев? Как он, бедняга, мучился, когда Вендел сбросил ему грудью мяч под удар. Мучился, пытаясь пробить левой. Стал подстраиваться, ногу подбирать… Ну что поделаешь! А он вообще-то игрок основного состава. Но тут мы опять вернемся к разговору о российском паспорте. Не будем о технике… Главное, что Семак им доволен. Нужно уважать его мнение. Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил. Но в Махачкале далеко не все у него получилось.
Идем дальше. Луиса Энрике выключили на его правом фланге. Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр. Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели. Почему? Тут надо отдать должное обороне «Динамо».
А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк! Шесть спасений, включая пенальти. А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу. Вратарь успел выставить ногу, отбил.
Глушенков, конечно, может играть лучше. В то же время он в Махачкале не стоял на поле, как это было в ряде матчей, за которые я его и критиковал.
Нет, Максим старается, он настырен. Но еще не вышел на свой оптимальный уровень. Пока грешит неточными передачами, мог и точнее пробить в ряде эпизодов, забить. Не все получается. Бывает…
Вот кто меня расстроил, так это Джон Джон. По сути, провалил вторую игру подряд. Нет помощи от него и на фланге, и в центре. Да и в обороне бразилец недорабатывает.
О Дуране ничего даже сказать не могу. Загадка.
Зато понравился справа в защите Дркушич. Надежна в центре обороны связка Нино — Дивеев. Чего не могу сказать о Дугласе Сантосе. Ошибки… С «Краснодаром» он был гораздо активнее. В Махачкале силенок ему не хватило. Так что Вега его эффективно заменил, показал, что здорово готов физически. Фактически Вега и Кондаков принесли сине-бело-голубым важнейшие три очка. «Зенит» сейчас на первом месте.
«Спартак» переиграл дома «Ахмат». Мне красно-белые нравятся. Карседо выстроил игру и в обороне, и в атаке. Все довольно строго, дисциплинированно. А Барко я просто восхищен! Какой гол он сделал! Да он почти в каждом матче выделяется. Всего себя отдает на поле. Ведет игру. Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в «Спартаке» был такой полузащитник.