Радимов предположил, на что обижен Талалаев: «Возможно, был неравнодушен к Булановой или хотел вместо меня на Евро»

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах конфликта с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

Источник: РИА "Новости"

«Даже не собираюсь выяснять, почему он так отреагировал на мое обращение. Это его проблема. Весна на дворе. Талалаеву не понравилось, что его назвали Андрюша? Просто, глядя на Андрюшу, я так и говорю. И по-моему, я сделал это с улыбкой и по-доброму.

Общаться и встречаться с ним мне точно не за чем. Талалаев — 864-я проблема в моей жизни после: накормить детей, увидеть родителей, сходить с женой в кино и покормить собаку. Почему он вообще так отреагировал, вопрос к нему. Выяснять что-то в прямом эфире я тоже не собираюсь.

Что касается его слов про 22 года, то я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл “Спартак” с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет. Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может еще что-то было, но я не знаю», — сказал Радимов «СЭ».

19 апреля между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2).