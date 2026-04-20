Сухой рассудит «Локомотив» и «Зенит» в 26-м туре РПЛ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 22 апреля в Москве на стадионе железнодорожников. Начало матча — 19:45 мск.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей выступит Андрей Прокопов. За систему VAR будут отвечать Сергей Цыганок и Рафаэль Шафеев.
Матч между столичным «Спартаком» и «Краснодаром», который пройдет 23 апреля в Москве, обслужит бригада Артема Чистякова. Помощниками судьи выступят Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервный судья — Инал Танашев, VAR — Павел Шадыханов и Кирилл Левников.
Остальные назначения 26-го тура:
21 апреля, вторник.
«Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — Владимир Москалев (VAR — Василий Казарцев);
ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Иван Абросимов (VAR — Ян Бобровский);
22 апреля, среда.
«Оренбург» — «Нижний Новгород» — Антон Фролов (VAR — Павел Кукуян);
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — Сергей Карасев (VAR — Кирилл Левников);
23 апреля, четверг.
«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — Сергей Иванов (VAR — Артур Федоров);
«Ахмат» (Грозный) — «Балтика» (Калининград) — Евгений Кукуляк (VAR — Анатолий Жабченко).