Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
2.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2

Сухой рассудит «Локомотив» и «Зенит» в 26-м туре РПЛ

Сухой рассудит «Локомотив» и «Зенит» в РПЛ, Чистяков — «Спартак» и «Краснодар».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 22 апреля в Москве на стадионе железнодорожников. Начало матча — 19:45 мск.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей выступит Андрей Прокопов. За систему VAR будут отвечать Сергей Цыганок и Рафаэль Шафеев.

Матч между столичным «Спартаком» и «Краснодаром», который пройдет 23 апреля в Москве, обслужит бригада Артема Чистякова. Помощниками судьи выступят Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервный судья — Инал Танашев, VAR — Павел Шадыханов и Кирилл Левников.

Остальные назначения 26-го тура:

21 апреля, вторник.

«Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — Владимир Москалев (VAR — Василий Казарцев);

ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Иван Абросимов (VAR — Ян Бобровский);

22 апреля, среда.

«Оренбург» — «Нижний Новгород» — Антон Фролов (VAR — Павел Кукуян);

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — Сергей Карасев (VAR — Кирилл Левников);

23 апреля, четверг.

«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — Сергей Иванов (VAR — Артур Федоров);

«Ахмат» (Грозный) — «Балтика» (Калининград) — Евгений Кукуляк (VAR — Анатолий Жабченко).