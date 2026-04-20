«В “Спартак” не очень верю»: Губерниев о концовке РПЛ

В 25-м туре «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков. Благодаря этой победе петербуржцы набрали 55 очков и на один балл оторвались от «Краснодара».