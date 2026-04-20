«В “Спартак” не очень верю»: Губерниев о концовке РПЛ

«Зенит» вышел на первое место! Отдаст золото вновь «Краснодару»? Вопрос. Но концовка чемпионата снова будет яркой! Без сомнения, за бронзу поборются «Локомотив» и «Балтика». Люблю эти команды! В «Спартак» не очень верю, увы", — написал Губерниев.
В 25-м туре «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков. Благодаря этой победе петербуржцы набрали 55 очков и на один балл оторвались от «Краснодара».
Третье место за пять туров до финиша сезона занимает столичный «Локомотив (48), четвертое место с активом в 45 баллов занимает калининградская “Балтика”, столько же очков у московского “Спартака”.