Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Фиорентина
П1
3.60
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
П1
2.65
X
3.40
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2

Футболист ЦСКА и сборной России пропустит две недели из-за травмы

20-летний Кирилл Глебов получил повреждение мышц задней группы бедра в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Источник: РБК Спорт

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в гостевом матче 25-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:1). Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Таймаз Хархаров.

«Более-менее обошлось, но придется пропустить пару недель. Надеемся, что он поможет команде в кубковом матче против “Спартака” 6 мая», — сказал Хархаров.

18 апреля пресс-служба ЦСКА сообщила, что у Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра. 20-летний хавбек был заменен уже на 43-й минуте встречи с «Крыльями».

20-летний Глебов в нынешнем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Финал «Пути регионов» Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая на «Лукойл-Арене».