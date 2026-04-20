Футболист ЦСКА и сборной России пропустит две недели из-за травмы

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в гостевом матче 25-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:1). Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Таймаз Хархаров.
«Более-менее обошлось, но придется пропустить пару недель. Надеемся, что он поможет команде в кубковом матче против “Спартака” 6 мая», — сказал Хархаров.
18 апреля пресс-служба ЦСКА сообщила, что у Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра. 20-летний хавбек был заменен уже на 43-й минуте встречи с «Крыльями».
20-летний Глебов в нынешнем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Финал «Пути регионов» Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая на «Лукойл-Арене».