Футболист ЦСКА и сборной России пропустит две недели из-за травмы

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в гостевом матче 25-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:1). Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Таймаз Хархаров.