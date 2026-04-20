Бразильский игрок «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс Диас получил повреждение голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.
«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава», — говорится в сообщении.
Примерный срок лечения и реабилитации спортсмена составит около 8 недель.
Диас получил травму во время матча 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Футболист подвернул голеностоп в середине второго тайма, после чего покинул поле.
24-летний Диас перешел в «Динамо» летом 2025 года. За московский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах.
После 25 туров «Динамо» с 35 очками расположилось на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Матч 26-го тура москвичи сыграют против «Рубина» 22 апреля.