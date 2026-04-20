Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.40
П2
2.17
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
21.04
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.24
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
21.04
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
4.10
Футбол. Испания
21.04
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.50
П2
4.50
Футбол. Испания
21.04
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.26
П2
3.00

Бразильский игрок «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы

Диас получил повреждение в области правого голеностопного сустава в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Источник: Соцсети

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс Диас получил повреждение голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава», — говорится в сообщении.

Примерный срок лечения и реабилитации спортсмена составит около 8 недель.

Диас получил травму во время матча 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Футболист подвернул голеностоп в середине второго тайма, после чего покинул поле.

24-летний Диас перешел в «Динамо» летом 2025 года. За московский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах.

После 25 туров «Динамо» с 35 очками расположилось на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Матч 26-го тура москвичи сыграют против «Рубина» 22 апреля.