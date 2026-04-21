15 футболистов пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

В связи с перебором желтых карточек ближайший матч своей команды пропустят Кирилл Заика («Сочи»), Гедеон Гузина («Оренбург»), Сергей Божин, Никита Чернов, Михайло Баньяц (все — «Крылья Советов»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Свен Карич («Пари НН»), Мохаммед Аззи, Сослан Кагермазов (оба — махачкалинское «Динамо»), Кристофер Ву («Спартак»), Максим Сидоров («Ахмат»), Чинонсо Оффор («Балтика»), Егор Тесленко, Мирлинд Даку (оба — «Рубин»), а также главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.