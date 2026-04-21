Некрасов: «Перед назначением в “Спартак” я спросил: “А что случилось с предыдущими девятью директорами?”

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, о чем спросил руководство перед своим назначением и об особенностях работы в футбольном клубе.
«Когда мне поступило это предложение, я спросил, могу ли я задавать вопросы. Мне сказали: конечно же, любые. Я набросал где-то, наверное, полторы странички вопросов. Один из вопросов был: “А что случилось с предыдущими девятью генеральными директорами?” Меня, наверное, в меньшей степени интересовало, что, скажем так, случилось с тремя уважаемыми великими спортсменами — Сергеем Шавло, Сергеем Родионовым и Валерием Карпиным.
Меня больше интересовали причины, по которым так или иначе не продолжилось сотрудничество. Отвечать было поручено Олегу Малышеву. И та откровенность, та глубина анализа, на самом деле, сразу вселили в меня уверенность, что если Олег останется в команде, а он остался, является моим советником и членом совета директоров, то с этим человеком можно достаточно далеко идти вместе, рука об руку.
Именно Олег построил ту команду управленцев, которая сейчас составляет ядро руководства футбольного клуба «Спартак».
Мне сложно сказать по поводу горизонта планирования, потому что на самом деле мы можем сколько угодно оптимизировать финансовые потоки, корпоративное управление, затраты, реализовывать инвестиционные проекты, но основным, не сказать единственным критерием успешной деятельности руководства является счет на табло и, соответственно, пара рикошетов, несколько неудачно исполненных пенальти… И, в общем, взгляд относительно успешности твоей деятельности несколько меняется«, — приводят “Вести” слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту “СЭ” Илье Казакову.
61-летний Некрасов был назначен генеральным директором «Спартака» в августе 2025 года.
