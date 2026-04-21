Некрасов: «Поддержка “Спартака” со стороны “Лукойла” не снижается»

«Санкции не отразятся. Для группы “Лукойл” “Спартак” был и остается важнейшим элементом, скажем так, я, наверное, не назову это инвестиционной программой, но с точки зрения бюджета — одним из важных направлений. Поддержка “Лукойла” не снижается. Но мы со своей стороны развиваем коммерческую деятельность и тем самым, в принципе, снижаем нагрузку на бюджет. Поэтому — мы уже не раз об этом говорили — болельщики могут не волноваться», — приводят «Вести» слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.