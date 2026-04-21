Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.24
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.65
П2
4.15
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.58
П2
4.65
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2

Некрасов: «Поддержка “Спартака” со стороны “Лукойла” не снижается»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что поддержка команды со стороны «Лукойла» на фоне американских санкций снижаться не будет.

«Санкции не отразятся. Для группы “Лукойл” “Спартак” был и остается важнейшим элементом, скажем так, я, наверное, не назову это инвестиционной программой, но с точки зрения бюджета — одним из важных направлений. Поддержка “Лукойла” не снижается. Но мы со своей стороны развиваем коммерческую деятельность и тем самым, в принципе, снижаем нагрузку на бюджет. Поэтому — мы уже не раз об этом говорили — болельщики могут не волноваться», — приводят «Вести» слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Группа «Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена». В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело против нее санкции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.