Некрасов: «Спартак» укомплектован достаточно хорошо. Переподписаны абсолютно все ключевые игроки"

Но уже сейчас я ориентируюсь, на самом деле, наверное, не на Transfermarkt. Я ориентируюсь действительно на то, как на той или иной позиции наши игроки позиционированы по сравнению с игроками других ведущих клубов. Поэтому я думаю, практически везде мы топ-3, где-то топ-2. И при правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса, при правильной мотивации я думаю, что мы уже с этим составом в состоянии бороться за чемпионство. Хотя, безусловно, можете не сомневаться, в следующем сезоне состав будет усилен«, — приводят “Вести” слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту “СЭ” Илье Казакову.