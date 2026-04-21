Некрасов: «Спартак» укомплектован достаточно хорошо. Переподписаны абсолютно все ключевые игроки"

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил степень укомплектованности команды.
"Я думаю, команда укомплектована достаточно хорошо. Переподписаны абсолютно все ключевые игроки. Тот, кто еще не переподписан, будет переподписан в самое ближайшее время. И в этом плане мы понимаем, куда движемся. И, конечно же, да, у ряда игроков истекают контракты, мы понимаем, каким образом те или иные позиции мы будем усиливать.
Но уже сейчас я ориентируюсь, на самом деле, наверное, не на Transfermarkt. Я ориентируюсь действительно на то, как на той или иной позиции наши игроки позиционированы по сравнению с игроками других ведущих клубов. Поэтому я думаю, практически везде мы топ-3, где-то топ-2. И при правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса, при правильной мотивации я думаю, что мы уже с этим составом в состоянии бороться за чемпионство. Хотя, безусловно, можете не сомневаться, в следующем сезоне состав будет усилен«, — приводят “Вести” слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту “СЭ” Илье Казакову.
«Спартак» (45 очков после 25 игр) располагается на пятом месте в таблице чемпионата России.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.