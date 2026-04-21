«Краснодар» снова заставит «Зенит» страдать? Все расклады в борьбе за титул

Очко с «Балтикой» станет спасением для «Краснодара»?
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре многие называли ключевым в борьбе за чемпионство. Между тем, в прошлом году «Зенит» разгромил «Краснодар» — 4:1 как раз в матче 24 тура, но чемпионом в юбилейный сезон так и не стал. Роковой стала ничья в Москве в матче с «Динамо», хотя ЦСКА очень хотел помочь питерцам, обыграв дома «Краснодар».
После очного поединка в Санкт-Петербурге «Краснодар» сохранил лидерство, но уже в следующем туре потерял его. «Быки» не сумели победить дома «Балтику», а «Зенит» одержал победу в Махачкале. Для команды Мурада Мусаева очень важным был спасительный гол вышедшего на замену Жубала уже в компенсированное время.
Кажется, какая разница: одно очко или два разделяют команды в турнирной таблице? Только с учетом того, что «Зенит» имеет преимущество перед «Краснодаром» по личным встречам, разница огромная. Удержи «Балтика» победный счет, и у команды Сергея Семака появилась бы возможность сыграть вничью в одном из следующих матчей и удержать при этом лидерство. Сейчас такой возможности нет.
В оставшихся пяти турах претенденты на «золото» дважды сыграют в Москве: «Краснодар» — со «Спартаком» и «Динамо», «Зенит» — с «Локомотивом» и ЦСКА. У действующих чемпионов впереди также домашние игры с махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» и выезд в Самару к «Акрону». У «Зенита» домашние игры с «Ахматом» и «Сочи», а в последнем туре выезд в Ростов. Практически все эксперты склоняются к тому, что ключевыми будут выездные матчи с московскими командами.
«Зенит» перестали бояться
Только на финише подножку может подставить любая команда из нижней части турнирной таблицы. Никто из аутсайдеров не обеспечил себе даже попадание в зону стыковых матчей. Да и туда никто попадать не хочет. Потенциальными соперниками могут стать «Урал», который вылетел из РПЛ после стыков с «Акроном» и мечтает вернуться в элиту, и «Ротор», который собирает на домашней арене самую большую аудиторию в первой лиге и при своих болельщиках может победить кого угодно.
Кто же сейчас по игре больше заслуживает чемпионства? Как это ни парадоксально, но ни «Зенит», ни «Краснодар» не демонстрируют в каждом матче игру, которую можно назвать чемпионской. У «Зенита» более глубокая скамейка. Практически на каждую позицию у Сергея Семака есть два если не равноценных, то близких по классу игрока.
Вот только свой класс многие легионеры демонстрируют через раз. Никто не сомневается в том, что Луис Энрике по праву получил приглашение в сборную Бразилии, но в Махачкале его просто не было видно на поле. Ну, а Джона Дурана, пришедшего в команду в зимнее трансферное окно, даже в заявке не было. Колумбиец, похоже, не собирается доказывать в «Зените» свое право сыграть на чемпионате мира. В Махачкале Семак сделал очень грамотный ход, выпустив на поле Даниила Кондакова, который и организовал победный гол.
Правда, в матчах с московскими клубами и «Краснодаром» все без исключения зенитовцы демонстрируют свой класс. Лучшие свои игры в нынешнем чемпионате команда Семака провела против «Локомотива» дома и «Динамо» на выезде. Да и в домашней игре с «Краснодаром» до пропущенного гола и удаления Педро доминировала. А на выезде в первом круге одержала заслуженную победу. Проблемы «Зенита» проявляются как раз в матчах с клубами, заметно уступающими по бюджету и подбору игроков.
Питерский суперклуб перестали бояться. Неслучайно в нынешнем чемпионате «Зенит» лишь трижды побеждал с крупным счетом, причем в матчах с аутсайдерами еще в первом круге. В Санкт-Петербурге были разгромлены махачкалинцы и оренбуржцы, которые тогда уже уволили Владимира Слишковича и только готовились к приходу Ильдара Ахметзянова. Последнюю победу с крупным счетом «Зенит» одержал в Сочи, реализовав два пенальти. С этим у питерцев сейчас тоже проблемы. После промаха Александра Соболева в Каспийске нужно искать нового пенальтиста.
Скользкие игры на финише больше не в тренде
У «Краснодара» главными козырями считаются поставленная командная игра и индивидуальное мастерство Джона Кордобы. Именно он организовал и гол в Санкт-Петербурге, и первый мяч во встрече с «Балтикой». И далеко не случайно сейчас поднимается вопрос о якобы показанном колумбийцем непристойном жесте вратарю калининградцев Ивану Кукушкину. Потеря Кордобы станет настоящей трагедией для действующих чемпионов.
Еще до матча с «Зенитом» Мусаев подчеркнул в интервью: «Нам не хватает одного-двух футболистов, особенно сейчас. Ряд игроков на желтых карточках, и любая дисквалификация вызывает головную боль. До конца сезона выбыл Виктор Са, пропустил матч с “Балтикой” Дуглас Аугусто, и непонятно, когда он вернется в строй. Видно, что не в лучшей форме капитан команды Эдуард Сперцян. Да еще и кубковая игра с “Динамо” у “Краснодара” вклинивается в календарь чемпионата.
Правда, чемпионский фарт по-прежнему помогает «быкам». На последних минутах «Краснодар» вырвал победы в Сочи и Грозном и ушел от поражения в домашней игре с «Балтикой». Таких подарков фортуна в нынешнем сезоне «Зениту» не делает. В Махачкале гости одержали пусть и трудную, но трудовую победу.
Можно ли говорить о том, что кто-то из соперников будет биться за претендентов на «золото» РПЛ так же, как на себя? Памятуя о том, как в РФС восприняли шутку Руслана Безрукова весной 2024-го, даже поднимать эту тему не стоит. Игрока «Рубина», который после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге намекнул, что неплохо бы было получить на карточку премиальные от «Краснодара», тогда оштрафовали на серьезные деньги. Так что развивать скользкую тему не будем.
Да, «Краснодар» готовился к матчу в Санкт-Петербурге на базе «Локомотива», но это не означает, что железнодорожники какую-то «личную неприязнь» к питерцам испытывают после трансфера Максима Глушенкова. Просто клубы проявили профессиональную солидарность. Да и источники в «Зените» в один голос утверждают, что ни о каком стимулировании соперников «Краснодара» не может быть и речи. В профессионализме футболистов «Спартака», «Динамо» или «Акрона» в Санкт-Петербурге и так не сомневаются.
Нынешний чемпионат РПЛ принес уже немало сенсационных результатов, и можно не сомневаться, что в последних турах в играх с участием «Зенита» и «Краснодара» без них тоже не обойдется. Хотя многое может решиться уже в среду и четверг, когда претенденты на чемпионство сыграют в Москве с претендентами на «бронзу».