Талалаев вернулся в «Балтику» после операции на ЖКТ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев, который ранее перенес операцию на желудочно-кишечном тракте, вернулся к работе в расположении клуба, сообщается в Telegram-канале команды.
11 апреля клуб сообщил, что Талалаев успешно перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Позднее стало известно, что в результате хирургического вмешательства специалисту удалили 20 сантиметров кишечника.
«Балтика» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 45 очков за 25 туров. В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградский клуб на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».
Узнать больше по теме
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.