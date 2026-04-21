Бышовец предложил оптимальный лимит на легионеров в российском футболе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Олег Богатов. Намечаемое минимальное сокращение количества иностранцев в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли принесет быструю пользу отечественному футболу, для раскрытия игроков следует принимать более радикальные меры, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.
Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Ведомство пригласило руководителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола, она должна пройти 24 апреля.
«Если сокращать количество легионеров в клубах по одному человеку (в год), то надо долго ждать (расцвета российских футболистов). Можно и не дожить. Мой рецепт — надо все менять кардинально. Допустим, пять иностранцев (на поле) — это нормальный вариант. Здесь есть такая позиция: у человека главное — хребет. И возьмите вертикаль: например, звезда на одном месте и звезда на другой позиции. К примеру, как в сборной СССР: Анзор Кавазашвили — Виктор Шустиков — Валерий Воронин — Валентин Иванов — Эдуард Стрельцов», — сказал Бышовец.