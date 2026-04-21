Защитника «Акрона» Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать защитника тольяттинского «Акрона» Марата Бокоева на два матча за грубый фол в игре против казанского «Рубина», сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболисты «Рубина» в субботу в Казани сыграли вничью с «Акроном» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 1:1. Тольяттинская команда играла в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Бокоева.
Бокоев пропустит домашний матч РПЛ против махачкалинского «Динамо» (23 апреля) и гостевой против калининградской «Балтики» (27 апреля).
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 10593 зрителя
Главные тренеры
Франк Артига
Заур Тедеев
Голы
Рубин
Никита Лобов
(Назми Грипши)
48′
Акрон
Артем Дзюба
62′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
12
Андерсон Арройо
5
Игор Вуячич
11
Назми Грипши
90+5′
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
45′
2
Егор Тесленко
39′
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
78′
23
Руслан Безруков
98
Никита Лобов
83′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
78′
43
Жак-Жюльен Сиве
Акрон
88
Виталий Гудиев
90+2′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
90+6′
22
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
45+1′
19
Марат Бокоев
67′
15
Стефан Лончар
11
Жилсон Тавареш Беншимол
78′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
78′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
68′
26
Родриго Эшковал
Статистика
Рубин
Акрон
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
2
Угловые
2
3
Фолы
10
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
