Капитан ЦСКА Акинфеев сообщил о воспалении после травмы: «Восстановление затянулось подольше»

«Друзья, всем большой привет! Никуда я не пропал. Я всегда с вами — читаю каждое ваше слово, каждый комментарий. Да, на данный момент есть небольшое воспаление, которое произошло впоследствии той травмы. Поэтому восстановление затянулось немножко подольше. Но ничего страшного — что Бог ни делает, все к лучшему. Мы идем только дальше и вперед.



Друзья, давайте сегодня все вместе поддержим нашу команду. Я понимаю, сколько было негатива, сколько было критических стрел в адрес команды. В частности, меня, потому что я тоже игрок команды. Давайте все вместе соберемся и сегодня все дружно поддержим наш армейский коллектив и погоним его к победе. Всем хорошего вечера и хорошего просмотра футбола», — заявил Акинфеев на видео в личном телеграм-канале.