Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.59
П2
3.80
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.66
П2
4.65
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.23
П2
2.82
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.60
П2
2.87
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.41
П2
2.97
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.09
П2
13.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

«Сочи» дожал «Крылья Советов» и одержал третью победу подряд в РПЛ

«Сочи» в большинстве обыграли «Крылья Советов» и продолжили победную серию в РПЛ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Сочи» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. В составе гостей мяч забил Иван Олейников (16-я минута).

У хозяев дубль оформил Марсело (49; 90+9).

На 82-й минуте был удален полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, а в компенсированное ко второму тайму время самарский клуб остался вдевятером после полученной Томасом Галдамесом прямой красной карточки.

«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Самарская команда с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сочи» одержал третью победу подряд и с 18 баллами располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 25 апреля примут московский «Локомотив», днем позднее «Сочи» в гостях сыграют со столичным «Динамо».

Сочи
2:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
21.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Булатов
Голы
Сочи
Марсело Алвес
48′
Марсело Алвес
(Антон Зиньковский)
90+9′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Ильзат Ахметов)
16′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
61′
33
Марсело Алвес
90+10′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
28
Руслан Магаль
64′
20
Дмитрий Васильев
98
Владимир Ильин
64′
9
Захар Федоров
8
Михаил Игнатов
77′
45
Франсуа Камано
14
Кирилл Кравцов
64′
23
Густаво Фуртадо Сантос
16
Максим Мухин
82′
7
Антон Зиньковский
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
37′
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
61′
19
Иван Олейников
90+9′
5
Доминик Ороз
24
Роман Евгеньев
76′
6
Сергей Бабкин
63′
82′
15
Николай Рассказов
72′
18
Иван Лепский
77
Ильзат Ахметов
81′
20
Кирилл Столбов
11
Амар Рахманович
86′
3
Томас Галдамес
90+7′
8
Максим Витюгов
86′
70
Артем Шуманский
Статистика
Сочи
Крылья Советов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
5
Угловые
7
5
Фолы
13
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти