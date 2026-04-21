«Сочи» дожал «Крылья Советов» и одержал третью победу подряд в РПЛ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Сочи» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. В составе гостей мяч забил Иван Олейников (16-я минута).
У хозяев дубль оформил Марсело (49; 90+9).
На 82-й минуте был удален полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, а в компенсированное ко второму тайму время самарский клуб остался вдевятером после полученной Томасом Галдамесом прямой красной карточки.
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Самарская команда с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сочи» одержал третью победу подряд и с 18 баллами располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 25 апреля примут московский «Локомотив», днем позднее «Сочи» в гостях сыграют со столичным «Динамо».
Игорь Осинькин
Сергей Булатов
Марсело Алвес
48′
Марсело Алвес
(Антон Зиньковский)
90+9′
Иван Олейников
(Ильзат Ахметов)
16′
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
61′
33
Марсело Алвес
90+10′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
28
Руслан Магаль
64′
20
Дмитрий Васильев
98
Владимир Ильин
64′
9
Захар Федоров
8
Михаил Игнатов
77′
45
Франсуа Камано
14
Кирилл Кравцов
64′
23
Густаво Фуртадо Сантос
16
Максим Мухин
82′
7
Антон Зиньковский
30
Сергей Песьяков
37′
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
61′
19
Иван Олейников
90+9′
5
Доминик Ороз
24
Роман Евгеньев
76′
6
Сергей Бабкин
63′
82′
15
Николай Рассказов
72′
18
Иван Лепский
77
Ильзат Ахметов
81′
20
Кирилл Столбов
11
Амар Рахманович
86′
3
Томас Галдамес
90+7′
8
Максим Витюгов
86′
70
Артем Шуманский
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
