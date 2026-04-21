В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев, Глебов, Рейс и Лукин не сыграют против «Ростова»

«Акинфеев продолжает консервативное лечение по воспалению малоберцового нерва. Пока прогнозов давать не будем, но надеемся, что в ближайшее время получил хорошую динамику и будем ждать его на футбольном поле.



Кириллу Глебову диагноз поставлен, наша пресс-служба об этом сообщала. Он начал курс реабилитации. Матеус Рейс, по нашим планам, уже послезавтра приступит к тренировкам в общей группе. А Матвей Лукин — чуть попозже. Но он тоже с положительной динамикой, он активно работает на поле. Надеемся, что в течение ближайших 10−12 дней тоже будем ждать его в общей группе», — заявил Безуглов пресс-службе ЦСКА.