Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Валенсия
0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Ростов
0
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев, Глебов, Рейс и Лукин не сыграют против «Ростова»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему футболисты армейцев Игорь Акинфеев, Кирилл Глебов, Матеус Рейс и Матвей Лукин не сыграют против «Ростова» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19:45 по столичному времени.

«Акинфеев продолжает консервативное лечение по воспалению малоберцового нерва. Пока прогнозов давать не будем, но надеемся, что в ближайшее время получил хорошую динамику и будем ждать его на футбольном поле.

Кириллу Глебову диагноз поставлен, наша пресс-служба об этом сообщала. Он начал курс реабилитации. Матеус Рейс, по нашим планам, уже послезавтра приступит к тренировкам в общей группе. А Матвей Лукин — чуть попозже. Но он тоже с положительной динамикой, он активно работает на поле. Надеемся, что в течение ближайших 10−12 дней тоже будем ждать его в общей группе», — заявил Безуглов пресс-службе ЦСКА.