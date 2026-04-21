«Локомотив» предложил Воробьёву новый улучшенный контракт

На данный момент форвард «железнодорожников» находится в раздумьях. Переговоры также затягиваются по причине отсутствия в Москве его агента, который считает, что предложенные условия являются недостаточным для того, что приехать для начала переговоров. По нашей информации, менеджмент «Локомотива» приготовил для Воробьёва новое предложение, сумма которого превышает 10 млн рублей.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта. Клуб сделал предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь голевых передач. Рыночная стоимость 28-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.