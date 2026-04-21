«Нас рано хоронили». Осинькин — о трех победах «Сочи» подряд в РПЛ

Сегодня, 21 апреля, «Сочи» вырвал победу над «Крыльями» со счетом 2:1 благодаря голу на 99-й минуте и выиграл третий матч подряд в РПЛ.
«Я знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно. И самое ценное, что это происходит в такой момент. Мы хотим показать, что нас рано “хоронили”, что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, — это очень красивая история. Что касается профессионализма — прямо идеальная», — заявил Осинькин в интервью «Матч ТВ».
После 26 матчей «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, имея 18 очков в активе.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
21.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Булатов
Голы
Сочи
Марсело Алвес
48′
Марсело Алвес
(Антон Зиньковский)
90+9′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Ильзат Ахметов)
16′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
61′
33
Марсело Алвес
90+10′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
28
Руслан Магаль
64′
20
Дмитрий Васильев
98
Владимир Ильин
64′
9
Захар Федоров
8
Михаил Игнатов
77′
45
Франсуа Камано
14
Кирилл Кравцов
64′
23
Густаво Фуртадо Сантос
16
Максим Мухин
82′
7
Антон Зиньковский
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
37′
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
61′
19
Иван Олейников
90+9′
5
Доминик Ороз
24
Роман Евгеньев
76′
6
Сергей Бабкин
63′
82′
15
Николай Рассказов
72′
18
Иван Лепский
77
Ильзат Ахметов
81′
20
Кирилл Столбов
11
Амар Рахманович
86′
3
Томас Галдамес
90+7′
8
Максим Витюгов
86′
70
Артем Шуманский
Статистика
Сочи
Крылья Советов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
5
Угловые
7
5
Фолы
13
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти