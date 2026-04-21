ЦСКА потерял очки в третьем матче РПЛ подряд

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У хозяев отличился Тамерлан Мусаев (57-я минута). В составе гостей гол на счету Роналдо (36).
ЦСКА не может выиграть третий матч подряд в РПЛ. Ранее москвичи проиграли «Сочи» (0:1) и вничью сыграли с «Крыльями Советов» (1:1).
После 26 туров ЦСКА с 44 очками идет на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» (27) расположился на десятой строчке.
В следующем туре ЦСКА 25 апреля в гостях сыграет против «Рубина», а «Ростов» в этот же день примет «Оренбург».
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
21.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Джонатан Альба
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
57′
Ростов
Роналдо
36′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
51′
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
22
Милан Гайич
86′
20
Матия Попович
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
11
Тамерлан Мусаев
29′
78′
97
Максим Воронов
Ростов
40
Илья Вахания
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
8
Алексей Миронов
62′
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
99
Тимур Сулейманов
13
Хидает Ханкич
68′
71
Даниил Одоевский
7
Роналдо
79′
87
Андрей Лангович
78
Дмитрий Чистяков
75′
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
75′
19
Хорен Байрамян
Статистика
ЦСКА
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
2
Угловые
7
8
Фолы
12
14
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
