Круговой: «Нужно всем собраться и верить в Челестини, как мы верим»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Фабио Челестини.

Источник: РИА "Новости"

21 апреля армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Перед матчем появились слухи об отставке Челестини. Влияло?

— Надеюсь, что футболисты, как и я, не все читают новости об этом. Нужно всем собраться и верить в Фабио, как мы верим. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро.

ЦСКА (44 очка) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре чемпионата армейцы сыграют в гостях с «Рубином».

ЦСКА может забыть о медалях. Два очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы — катастрофа.

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
21.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Джонатан Альба
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
57′
Ростов
Роналдо
36′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
51′
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
22
Милан Гайич
86′
20
Матия Попович
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
11
Тамерлан Мусаев
29′
78′
97
Максим Воронов
Ростов
40
Илья Вахания
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
8
Алексей Миронов
62′
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
99
Тимур Сулейманов
13
Хидает Ханкич
68′
71
Даниил Одоевский
7
Роналдо
79′
87
Андрей Лангович
78
Дмитрий Чистяков
75′
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
75′
19
Хорен Байрамян
Статистика
ЦСКА
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
2
Угловые
7
8
Фолы
12
14
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти