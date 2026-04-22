Директор академии «Краснодара»: «Сафонов обыграл Галицкого в шахматы»

Сейчас 27-летний Сафонов выступает за французский «Пари Сен-Жермен».
«Обязательно в школьной программе (академии “Краснодара”) будут уроки шахмат — позволяют развивать логику, дисциплину, стратегию, тактику.
В конце учебного года проводился турнир на 15 досках — президент клуба (Сергей Галицкий) тогда еще лучше себя чувствовал. Пятнадцать лучших (воспитанников академии в шахматах) играли с президентом. Матвей был одним из тех, кто его обыграл», — рассказал Фундукян в интервью пресс-службе французской Лиги 1.
В нынешнем сезоне Матвей Сафонов провел за «ПСЖ» 20 матчей и пропустил 20 голов (9 игр — на ноль). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 22 миллиона евро.