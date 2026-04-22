Челестини: «Соглашаемся с критикой, потому что ЦСКА не очень хорошо выступает»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России согласился с критикой в адрес команды.
"Тот, кто сдастся и опустит руки, у меня не будет играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что не очень хорошо выступаем. Раньше получали похвалу, сейчас соглашаемся с критикой. В футболе не все так просто и однозначно, нужно быть готовым и продолжать бороться, когда наступают плохие времена. Каждый день мы ломаем голову, находим слова, чтобы понимать динамику. Я не понимаю русский язык, но до меня доносится много всего. Осторожнее с инсайдами, инсайдерская информация мне не нравится. Если хотите инсайд, спрашивайте, я отвечу. Искать другие моменты, которых нет, не надо.
Сейчас нужно бороться и перебарывать. Жестко, но нужно идти, не всегда можно ловить волну. Есть сложные моменты в раздевалке, но это футбол, нужно идти дальше, иметь храбрость. Все вместе, надеюсь, сумеем поднять над головой кубок и закончить хорошо [сезон] в лиге. Мы каждый день работаем над этим. Но давайте не гнаться за тем, чего не существует", — цитирует ТАСС Челестини.
ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 27 очками располагается на 10-й строчке.
ЦСКА может забыть о медалях. Два очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы — катастрофа.