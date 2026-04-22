Бубнов о Галактионове в ЦСКА: там давление намного сильнее, чем в «Локомотиве»

Экс-защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР по футболу, эксперт и обозреватель Александр Бубнов прокомментировал перспективу возможного назначения тренера Михаила Галактионова в столичный ПФК ЦСКА.
С ноября 2022 года 41-летний Галактионов возглавляет другой клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «Локомотив».
«В ЦСКА давление намного сильнее, чем в “Локомотиве”. Причём со всех сторон: и со стороны болельщиков, потому что их больше просто, и со стороны руководства. И самое главное, перед ЦСКА ставятся более высокие задачи традиционно, чем в “Локомотиве”. При всём уважении к Галактионову, считаю, что он пока не готов», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
После 25 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «железнодорожники» под началом Галактионова занимают третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Армейцы», которыми руководит швейцарец Фабио Челестини, с 44 баллами в активе идут шестыми.
26 марта Telegram-канал «МЯЧ RU» сообщил, что информация о приглашении Галактионова ещё в один московский клуб, «Динамо», не соответствует действительности, так как, несмотря на трудности в «Локо», специалист не близок к увольнению.