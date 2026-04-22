Лусиано забил за ЦСКА лишь один гол в семи матчах РПЛ после обмена из «Зенита»

Таким образом, Гонду, который пополнил состав ЦСКА 11 января, перейдя из «Зенита» в результате обмена на защитника Игоря Дивеева, сумел отличиться лишь один раз за шесть матчей чемпионата России, забив гол в ворота тольяттинского «Акрона» (2:1) 4 апреля. При этом в четырёх встречах FONBET Кубка России форвард забил три мяча.