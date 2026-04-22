Лусиано забил за ЦСКА лишь один гол в семи матчах РПЛ после обмена из «Зенита»

Нападающий клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА Лусиано Гонду не сумел отличиться за «армейцев» в матче 26-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с «Ростовом» (1:1).
Напомним, что игра состоялась 21 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 24-летний аргентинец вышел на поле в стартовом составе «красно-синих», отыграл всю встречу, но не записал себе в актив каких-либо результативных действий.
Таким образом, Гонду, который пополнил состав ЦСКА 11 января, перейдя из «Зенита» в результате обмена на защитника Игоря Дивеева, сумел отличиться лишь один раз за шесть матчей чемпионата России, забив гол в ворота тольяттинского «Акрона» (2:1) 4 апреля. При этом в четырёх встречах FONBET Кубка России форвард забил три мяча.
Контракт Гонду с ЦСКА рассчитан до конца июня 2030 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 7,5 миллионов евро.