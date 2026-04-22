Барко объяснил, почему предпочел «Спартак» «Зениту»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко заявил, что он перешел в «Спартак», а не петербургский «Зенит» по той причине, что из московского футбольного клуба за ним приехали прямо в Аргентину.
Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года.
«Были контакты с “Зенитом”, клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со “Спартаком” было предложение от “Зенита”. Я хотел переехать из “Ривер Плейт”, за мной приехали в Аргентину. Поэтому я всем доволен в “Спартаке”, — заявил Барко в подкасте, опубликованном на официальном YouTube-канале “красно-белых”.
Барко 27 лет. В текущем сезоне он провел 31 матч за «Спартак» и забил семь мячей.