Булыкин считает, что «Сочи» будет архисложно сохранить за собой место в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с каналом «Матч ТВ» предположил, что «Сочи» будет тяжело сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Думаю, это сделать очень тяжело. Максимум они, наверное, хотят в стыки попасть, но очень много было упущено, и теперь это сделать архисложно. Но, как у нас любят говорить, нет ничего невозможного», — отметил Булыкин.
21 апреля на поле арены «Фишт» в Сириусе «барсы» под руководством Игоря Осинькина одержали победу над «Крыльями Советов» из Самары со счётом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ. Виктория стала для южан третьей подряд.
С 18 набранными за 26 туров очками «Сочи» занимает последнее, шестнадцатое, место в турнирной таблице РПЛ, при этом от зоны стыковых матчей за право остаться в элите команду из олимпийской столицы отделяют четыре очка. 26 апреля в поединке 27-го тура РПЛ «Сочи» в Москве сыграет с «Динамо», игра начнётся в 17:00 по московскому времени.