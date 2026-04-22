Эсекьель Барко рассказал о своём месте жительства в Москве и времяпрепровождении

В июле 2024 года Барко стал игроком «народной команды», перейдя из «Ривер Плейт» и подписав контракт до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 аргентинец сыграл в 25 матчах РПЛ, где забил семь мячей и отдал шесть ассистов, а также в шести поединках FONBET Кубка России (один результативный пас). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.