Эсекьель Барко рассказал о своём месте жительства в Москве и времяпрепровождении

Аргентинский атакующий полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» Эсекьель Барко рассказал пресс-службе «красно-белых» о своей жизни в столице России.
«Честно говоря, дом — работа. Дом — работа (улыбается). Я практически ничем не занимаюсь. Живу на станции метро “Динамо”. Бываю ли я по заведениям? Есть одно место. Иногда ходим с Солари и Угальде, там очень хорошее мясо. Не помню, как называется», — ответил 27-летний хавбек.
В июле 2024 года Барко стал игроком «народной команды», перейдя из «Ривер Плейт» и подписав контракт до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 аргентинец сыграл в 25 матчах РПЛ, где забил семь мячей и отдал шесть ассистов, а также в шести поединках FONBET Кубка России (один результативный пас). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.
21 апреля в интервью программе «Вести» генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что у клуба есть все основания стать чемпионом весеннего периода РПЛ. После 25 сыгранных туров сезона-2025/2026 подопечные Хуана Карлоса Карседо набрали 45 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.