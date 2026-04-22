Адиев ответил, какую компенсацию получил после своего ухода из «Крыльев Советов»

Российский футбольный тренер, экс-наставник «Ахмата», «Анжи», «Химок» и «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о размере компенсации, которую получил после ухода из самарского клуба.
«Здесь всё просто: две зарплаты я получил. И всё. Здесь очень много раздувалось, там были определённые расходы у нас в контракте, что я могу уйти за какую-то компенсацию, что клуб может оплатить. Там были вот эти две зарплаты», — заявил Адиев в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
48-летний специалист, который возглавлял волжан с июня 2025 года, покинул кресло главного тренера «Крылышек» 1 апреля. До того сообщалось, что Адиев покинул расположение самарцев и провёл переговоры с представителями клуба Казахстанской Премьер-Лиги (КПЛ) «Актобе», при этом позже стало известно, что «красно-белые» не станут приглашать Адиева на пост рулевого.
После 26 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Крылья Советов», которые возглавляет Сергей Булатов, набрали 23 очка и занимают тринадцатое место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. 25 апреля волжане на поле «Солидарность Самара Арены» примут в матче 27-го тура РПЛ столичный «Локомотив».