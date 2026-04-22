Побит рекорд РПЛ по числу ВАР-вмешательств

Напомним, что видеоассистенты работают в России уже много лет. Видеоарбитры впервые исправили ошибку судьи в российском футболе в кубковой игре: 3 апреля 2019 года во втором тайме матча «Урал» — «Арсенал». Видеоассистенты Михаил Вилков и Василий Казарцев вмешались в действия судьи Алексея Еськова. Тот в итоге заменил желтую карточку на красную и удалил одного из футболистов хозяев поля. С момента остановки игры до удаления тогда прошло 4 минуты и 41 секунда.