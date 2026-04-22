Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Рубин
1
Все коэффициенты
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
Все коэффициенты
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
Все коэффициенты
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
Все коэффициенты
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Побит рекорд РПЛ по числу ВАР-вмешательств

Вмешательство видеоассистентов в действия судьи на 66-й минуте матча 26-го тура чемпионата России-2025/26 «Оренбург» — «Пари НН» стало рекордным — 135-м в течение одного турнира.

Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом чемпионате таких вмешательств было 134 в 240 играх. Сейчас состоялось только 203 матча.

В Оренбурге судья Антон Фролов после ВАР-проверки и ОФР изменил первоначальное решение, отменил красную карточку (удаление нижегородца) и назначил штрафной удар в пользу «Пари НН».

Достижением случившееся назвать нельзя. Такой рекорд — свидетельство снижения уровня судейства и повышения количества ошибок, часть которых с помощью ВАР и АВАР удалось исправить.

Напомним, что видеоассистенты работают в России уже много лет. Видеоарбитры впервые исправили ошибку судьи в российском футболе в кубковой игре: 3 апреля 2019 года во втором тайме матча «Урал» — «Арсенал». Видеоассистенты Михаил Вилков и Василий Казарцев вмешались в действия судьи Алексея Еськова. Тот в итоге заменил желтую карточку на красную и удалил одного из футболистов хозяев поля. С момента остановки игры до удаления тогда прошло 4 минуты и 41 секунда.

В чемпионате России ошибку арбитра впервые исправили 28 июля 2019 года: в игре ЦСКА — «Локомотив». В действия Владислава Безбородова вмешались Виталий Мешков и Алексей Сухой. Они в тот день работали в специально оборудованном микроавтобусе на территории стадиона.