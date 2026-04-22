Побит рекорд РПЛ по числу ВАР-вмешательств

В прошлом чемпионате таких вмешательств было 134 в 240 играх. Сейчас состоялось только 203 матча.
В Оренбурге судья Антон Фролов после ВАР-проверки и ОФР изменил первоначальное решение, отменил красную карточку (удаление нижегородца) и назначил штрафной удар в пользу «Пари НН».
Достижением случившееся назвать нельзя. Такой рекорд — свидетельство снижения уровня судейства и повышения количества ошибок, часть которых с помощью ВАР и АВАР удалось исправить.
Напомним, что видеоассистенты работают в России уже много лет. Видеоарбитры впервые исправили ошибку судьи в российском футболе в кубковой игре: 3 апреля 2019 года во втором тайме матча «Урал» — «Арсенал». Видеоассистенты Михаил Вилков и Василий Казарцев вмешались в действия судьи Алексея Еськова. Тот в итоге заменил желтую карточку на красную и удалил одного из футболистов хозяев поля. С момента остановки игры до удаления тогда прошло 4 минуты и 41 секунда.
В чемпионате России ошибку арбитра впервые исправили 28 июля 2019 года: в игре ЦСКА — «Локомотив». В действия Владислава Безбородова вмешались Виталий Мешков и Алексей Сухой. Они в тот день работали в специально оборудованном микроавтобусе на территории стадиона.