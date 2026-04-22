«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
На 9-й добавленной минуте 11-метровый не реализовал нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.
Из-за перебора желтых карточек следующие матчи пропустят игрок «Локомотива» Александр Руденко и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. На второй строчке располагается «Краснодар» (54 очка), который проведет свой матч 26-го тура 23 апреля на выезде с московским «Спартаком». В случае победы краснодарцы снова возглавят таблицу. «Локомотив» с 49 очками располагается на 3-й строчке.
В следующем туре «Зенит» 26 апреля примет грозненский «Ахмат». «Локомотив» днем ранее на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».