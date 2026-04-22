Динамовская сказка закончилась, команда в кризисе. «Рубин» по делу обыграл бело-голубых в Москве

Вот и «Рубин» начал матч без малейшего пиетета перед москвичами. Да, первый супершанс возник у хозяев — Гладышев не попал в ворота, вывалившись один на один со Ставером. Но и гол Сиве не назовешь случайным или несправедливым развитием событий. Казанцы не играли вторым номером, порой прижимали динамовцев позиционными атаками, а если и откатывались, то только для того, чтобы получить пространство для контратаки. Одна из них и привела к успеху: перехват Рожкова и заброс Грипши поставили в тупик оборону «Динамо». Маричаль не выдержал линию офсайда, так что Сиве выкатился один на один с Лещуком и переиграл голкипера — 1:0.