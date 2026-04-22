Динамовская сказка закончилась, команда в кризисе. «Рубин» по делу обыграл бело-голубых в Москве

Перед началом встречи с «Рубином» гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров вручил Ролану Гусеву приз как лучшему тренеру РПЛ в марте. Награда заслуженная — бело-голубые после рестарта громили всех, включая «Спартак» и ЦСКА.
Но куда все делось? До встречи с «Рубином» у динамовцев в шести матчах была только одна победа — над худшей командой весны «Акроном» за счет гола на последней добавленной минуте. У «Рубина» на том же отрезке куда веселее — три выигрыша и ноль поражений.
Понятно, что у «Динамо» мысли в первую очередь о Кубке, ведь в РПЛ серьезных турнирных задач не осталось. Но недовольство неудачной серией в чемпионате растет. Тот же Пивоваров, оценивая работу Гусева, использовал такие формулировки: «Играем не очень убедительно» и «Динамо» должно побеждать в таких матчах".
Мартовские разгромы были на эмоциях и кураже, но они заканчиваются, а с точки зрения самого футбола москвичам чем-то удивлять соперников сложно.
Вот и «Рубин» начал матч без малейшего пиетета перед москвичами. Да, первый супершанс возник у хозяев — Гладышев не попал в ворота, вывалившись один на один со Ставером. Но и гол Сиве не назовешь случайным или несправедливым развитием событий. Казанцы не играли вторым номером, порой прижимали динамовцев позиционными атаками, а если и откатывались, то только для того, чтобы получить пространство для контратаки. Одна из них и привела к успеху: перехват Рожкова и заброс Грипши поставили в тупик оборону «Динамо». Маричаль не выдержал линию офсайда, так что Сиве выкатился один на один с Лещуком и переиграл голкипера — 1:0.
Это второй гол француза в сезоне, предыдущий был аж в сентябре. Конкуренцию с Даку любому выдержать непросто, но встречу в Петровском парке албанец пропускал из-за дисквалификации, а Сиве свой шанс использовал.
Было бы странно, если бы «Динамо» на своем поле не навалиось и не начало создавать моменты. Могли забивать Скопинцев, Касерес, Бителло, Маричаль и Фомин, но на явно голевой тянул лишь один из эпизодов. «Рубин» угрожал чужим воротам реже, но не менее остро.
Так прошел и второй тайм. «Динамо» атаковало много, но безыдейно, упираясь в оборону и не находя возможность для ударов из опасных позиций. А «Рубин» караулил ошибки соперника, едва не удвоив счет на 58-й минуте: Рожков точно бил в дальний угол, но на линии ворот команду подстраховал Дэвид Рикардо.
Гусев пытался перевернуть игру многочисленными заменами, вышли Артур, Маринкин, Сергеев, Чавес, Бабаев, но ничего не менялось. Постоянные потери, неточные передачи, навесы за лицевую линию или точно на головы защитникам…
А в какой-то момент игра у бело-голубых настолько разладилась, что им с трудом удавалось переходить центр поля, и «Рубин» чудом не увеличил преимущество — Лещук спас после удара Ходжи.
В итоге «Динамо» не только не начало выбираться из кризиса, а наоборот еще глубже в него проваливается. В домашнем матче с соседом по турнирной таблице бело-голубые оказались слабее по всем направлениям. И это должно сильно тревожить и футболистов, и тренерский штаб, и руководителей «Динамо».
Константин Алексеев