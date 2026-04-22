Футболист «Динамо» Тюкавин извинился перед болельщиками за матч с «Рубином»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболистам московского «Динамо» стыдно за матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», команда хочет извиниться перед болельщиками. Об этом журналистам заявил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1.
«Понятно, что неудовлетворительная игра. Плохо сыграли при своих болельщиках. Команде стыдно, хотелось бы извиниться перед болельщиками и позвать их в воскресенье на матч. Причины поражения? Выходить без агрессии, эмоций и победить не получится. Даже в таких играх с такими командами. Нужно показывать злость, выгрызать мяч, к сожалению, этого не показали», — сказал Тюкавин.
«Рубин» набрал 38 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице, опередив «Динамо». Бело-голубые с 35 очками располагаются на 8-й строчке.
Ролан Гусев
Франк Артига
Жак-Жюльен Сиве
(Назми Грипши)
19′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
42′
57
Давид Рикардо
91
Ярослав Гладышев
52′
60
Тимофей Маринкин
10
Бителло
74′
17
Ульви Бабаев
21
Антон Миранчук
64′
24
Луис Чавес
15
Данил Глебов
52′
11
Артур Гомес
74
Даниил Фомин
64′
33
Иван Сергеев
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
3
Дениль Мальдонадо
26′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
87′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
77′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
68′
14
Далер Кузяев
23
Руслан Безруков
68′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
87′
70
Дмитрий Кабутов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти