Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Футболист «Динамо» Тюкавин извинился перед болельщиками за матч с «Рубином»

«Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболистам московского «Динамо» стыдно за матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», команда хочет извиниться перед болельщиками. Об этом журналистам заявил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1.

«Понятно, что неудовлетворительная игра. Плохо сыграли при своих болельщиках. Команде стыдно, хотелось бы извиниться перед болельщиками и позвать их в воскресенье на матч. Причины поражения? Выходить без агрессии, эмоций и победить не получится. Даже в таких играх с такими командами. Нужно показывать злость, выгрызать мяч, к сожалению, этого не показали», — сказал Тюкавин.

«Рубин» набрал 38 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице, опередив «Динамо». Бело-голубые с 35 очками располагаются на 8-й строчке.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Франк Артига
Голы
Рубин
Жак-Жюльен Сиве
(Назми Грипши)
19′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
42′
57
Давид Рикардо
91
Ярослав Гладышев
52′
60
Тимофей Маринкин
10
Бителло
74′
17
Ульви Бабаев
21
Антон Миранчук
64′
24
Луис Чавес
15
Данил Глебов
52′
11
Артур Гомес
74
Даниил Фомин
64′
33
Иван Сергеев
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
3
Дениль Мальдонадо
26′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
87′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
77′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
68′
14
Далер Кузяев
23
Руслан Безруков
68′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
87′
70
Дмитрий Кабутов
Статистика
Динамо
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
3
5
Угловые
8
7
Фолы
14
18
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
