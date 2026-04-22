Футболист «Динамо» Тюкавин извинился перед болельщиками за матч с «Рубином»

«Понятно, что неудовлетворительная игра. Плохо сыграли при своих болельщиках. Команде стыдно, хотелось бы извиниться перед болельщиками и позвать их в воскресенье на матч. Причины поражения? Выходить без агрессии, эмоций и победить не получится. Даже в таких играх с такими командами. Нужно показывать злость, выгрызать мяч, к сожалению, этого не показали», — сказал Тюкавин.