Галактионов: «Мне понравилось, как играл “Локомотив” с “Зенитом”, особенно во втором тайме»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре чемпионата России.
"Мне понравилось, как играла команда, особенно во втором тайме. Это было достаточно структурно и дисциплинированно. С точки зрения функциональной готовности мы добавили, и заменами, и по движению визуально были получше. Нагнетали, не прижимались к своим воротам, старались активно и высоко оказывать давление.
Были нюансы, в каких зонах нужно прессинговать, когда нужно наоборот откатиться назад, чтобы не дать сопернику проводить быстрые атаки. Понимали, что группа индивидуально сильных футболистов, которые могут реализовать эпизод один в один, но старались эти моменты нивелировать.
В первом тайме была небольшая нервозность, когда быстро расставались с мячом, были необоснованные потери. Мы успокоили ребят в перерыве, попросили их дорожить мячом, более разумно действовать при развитии своих атак. Думаю, что второй тайм и игру в целом можно занести в актив. Есть досада, что были на шаг ближе к победе, но у ребят внутри сейчас есть такой разговор, что мы были лучше, чем соперник, именно по качеству игры. А это дорогого стоит. Значит, мы на правильном пути", — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.
«Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует с 56 очками.
