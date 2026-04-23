Галактионов: «Мне понравилось, как играл “Локомотив” с “Зенитом”, особенно во втором тайме»

В первом тайме была небольшая нервозность, когда быстро расставались с мячом, были необоснованные потери. Мы успокоили ребят в перерыве, попросили их дорожить мячом, более разумно действовать при развитии своих атак. Думаю, что второй тайм и игру в целом можно занести в актив. Есть досада, что были на шаг ближе к победе, но у ребят внутри сейчас есть такой разговор, что мы были лучше, чем соперник, именно по качеству игры. А это дорогого стоит. Значит, мы на правильном пути", — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.