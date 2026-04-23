Семак: «К сожалению, “Зенит” в матче с “Локомотивом” не преуспел в атаке»

«Как бывает достаточно часто — тяжелая игра, важная игра, но, к сожалению, сегодня не преуспели в атаке. В атакующих действиях не так много было моментов. Сыграли не опасно и на стандартных положениях, которые были. По таким матчам стандарты тоже имеют значение и для одной, и для другой команды. Много было фолов, возможности для выхода в быструю атаку сопровождались нарушениями. Много фолов, карточек. Тяжелая игра, эмоциональная, в которой сегодня не преуспела ни одна из команд — в созидании, голевых моментах и забитых мячах. Поэтому результат такой», — приводит официальный сайт клуба слова Семака.