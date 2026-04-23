Пивоваров: «Динамо» проиграло «Рубину» заслуженно"

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
«Мы проиграли заслуженно, думаю, тренерский штаб проанализирует, примет необходимые решения. Причины поражения — в мотивации или усталости? Это вопросы к тренерскому штабу», — цитирует ТАСС Пивоварова.
«Рубин» набрал 38 очков и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 35 очками опустилось на восьмую позицию.
Динамовская сказка закончилась, команда в кризисе. «Рубин» по делу обыграл бело-голубых в Москве.